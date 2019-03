Jezus-Eiksesteenweg en J. Denayerstraat in krokusvakantie plaatselijk dicht door werken Robby Dierickx

01 maart 2019

12u13 0 Hoeilaart Van maandag 4 tot en met donderdag 7 maart worden in de Jezus-Eiksesteenweg en de J. Denayerstraat in Hoeilaart herstellingswerken uitgevoerd aan de riolering. De straten worden plaatselijk afgesloten.

In de Jezus-Eiksesteenweg wordt de riolering ter hoogte van huisnummer 5 hersteld, in de J. Denayerstraat is dat het geval aan huisnummer 6. Om de werken vlot te laten verlopen, worden beide straten ter hoogte van de werfzone afgesloten. Verkeer komende van Jezus-Eik moet omrijden via de Edgard Sohiestraat en de Koldamstraat. Wie de andere richting uit moet, zal via de Brusselsesteenweg en de Jan Lindsstraat of de Brusselse ring gestuurd worden. Om de verkeersdrukte te beperken, vraagt de gemeente automobilisten om de Overijsesteenweg en de Victor Mertensstraat zoveel mogelijk te vermijden. Voor de bewoners van de betrokken straten worden aparte routes uitgewerkt.

Bussen omgeleid

De bussen van De Lijn volgen tijdens de werken een aangepast traject. Bussen komende van Jezus-Eik richting centrum rijden via de Edgard Sohiestraat en de Koldamstraat. De bussen richting Jezus-Eik volgen de omleiding via de Brusselsesteenweg naar de Welriekende Dreef.