Jeugdafdeling Reintje schittert in uitverkocht Felix Sohie RDK

12 maart 2019

Het jonge talent van toneelgroep Reintje in Hoeilaart is er onlangs in geslaagd om voor een volledig uitverkocht gemeenschapscentrum Felix Sohie te spelen. Ze brachten het toneelstuk ‘Armandus de zoveelste’, dat geschreven werd door Dimitri Leue. Regisseur van dienst was opnieuw Peter Decoodt. Op het podium kon hij rekenen op het acteertalent van Ana-Louisa Kunnen, Ben Blondeel, Bob Blondeel, Bram Verhaeghe, Cate Battheu, Hannah Heyn, Kaat Monsaert, Kaat Verhaeghe, Kobe Vandervelde, Kobe van Zuijlen, Laura Stordeur, Lukas Lannaux, Marthe Guns, Mats Van der Elst, Noa Vandevenne, Nora Van der Elst, Oscar D’Hollander, Ruth De Ceulaer, Sarah Dragon, Sara Vanderoy, Wies Joly en Wietse Laureys.