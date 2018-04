Je kon dit weekend maar beter dol zijn op paaseitjes! 03 april 2018

02u42 1 Hoeilaart In heel wat gemeenten in onze regio kon het jonge volkje afgelopen weekend weer naar hartelust paaseitjes zoeken. Dat was onder meer in Hoeilaart en Diegem het geval.

"We hebben ruim veertig kilogram paaseitjes verstopt", klinkt het bij Chiro Hoeilaart. "Kindjes mochten met een mandje op zoek gaan, maar de bedoeling was wel dat alles samengebracht zou worden. We hebben de buit dan eerlijk verdeeld tussen alle deelnemertjes."





In Diegem keken de kinderen halsreikend uit naar de paaseierenworp. "De kleutertjes kregen een zakje met paaseitjes mee, maar alle andere kinderen mochten postvatten om eitjes te vangen", zegt André Panneels van de Diegemse kerkfabriek. "Die werden onder anderen door de leden van de Chiro uitgestrooid. We hebben ook niet alleen eitjes uitgedeeld, maar ook speelgoed dat we van de kermiskramers gekregen hadden. Zelf hebben we dit evenement samen met lokale verenigingen gesponsord. We hebben zestig kilogram snoep uitgedeeld en zo'n vijfentwintig kilogram chocolade. In tien minuten tijd was alles uitgedeeld!"





(VDBS)