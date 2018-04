J. Kumpsstraat twee weken dicht 04 april 2018

De J. Kumpsstraat in Hoeilaart is tijdens de paasvakantie afgesloten voor alle verkeer tussen de Blijde Inkomstlaan en de Noordlaan.





Gisteren is men gestart met het weghalen van de metalen brugconstructie. Aansluitend wordt het wegdek er hersteld. Volgende week voert Eandis ook werken uit tussen huisnummers 140 en 154. Door de wegafsluiting moet het verkeer een omleiding volgen via de Blijde Inkomstlaan en de Noordlaan. In die eerste straat werden enkele opstellingen geplaatst om de snelheid van het verkeer af te remmen.





Het afgesloten deel van de J. Kumpsstraat met bewoning is tijdens de werken bereikbaar voor plaatselijk verkeer met toegang via het kruispunt met de Blijde Inkomstlaan. (RDK)