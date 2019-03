Inwoners kunnen vervolgenquête ‘Werken aan de Ring’ invullen RDK

28 maart 2019

Na een eerste enquête over de herinrichting van het oostelijk deel van de Brusselse ring, kunnen de inwoners van de druivengemeenten nu een vervolgenquête invullen. De Werkvennootschap is momenteel namelijk volop bezig met het studeren van alternatieven en varianten voor de herinrichting van de snelweg. De eerste enquête was gericht op het verzamelen van informatie over welke vervoersmiddelen omwonenden neemt, welke en waar ze moeilijkheden ondervinden op de weg en op welke manier de leefomgeving verbeterd kan worden. Uit de resultaten van deze enquête en het onderzoek kwamen 46 verschillende mogelijke projecten: van kleine ingrepen zoals een fietspad tot grote zoals een ecoviaduct. In deze tweede enquête krijgen de deelnemers deze voorstellen te zien en kunnen ze ze evalueren. De vragenlijst kan ingevuld worden op https://ringoost.be/nl.