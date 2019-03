Inschrijvingen starten pas morgenochtend, maar nu al kamperende ouders aan Groene Dal Robby Dierickx

16u43 0 Hoeilaart Aan basisschool Groene Dal in Hoeilaart staan vandaag ruim vijftien ouders voor de schoolpoort om hun kinderen morgenochtend om 8 uur in te schrijven. Na schooltijd krijgen ze onderdak in de sporthal. Directeur Gunter Van der Elst betreurt dat er opnieuw gekampeerd wordt.

De eerste kampeerder dook donderdagochtend om 8 uur – 24 uur voor de start van de inschrijvingen - op voor de schoolpoort van Groene Dal. “Via sociale media ging het al snel de ronde dat er gekampeerd werd, waarna de ene ouder na de andere hier toestroomde”, aldus Gunter Van der Elst. “Tijdens de schooluren is het evenwel onmogelijk om die kampeerders onderdak te geven in de school. Zodra alle kinderen naar huis zijn, zet ik de deuren van de turnzaal open zodat ze daar kunnen overnachten. Ik kan hen onmogelijk op straat laten slapen.”

Dat er 24 uur voor de start van de inschrijvingen al ouders voor de schoolpoort staan, betreurt de directeur. “Ik had gehoopt dat er dit schooljaar al een oplossing voor zou zijn in de vorm van een digitaal aanmeldingssysteem, maar door de klacht van de Franse Gemeenschapscommissie in Brussel kwam dat er jammer genoeg niet. Hopelijk is dat volgend jaar wél het geval.”

De kampeerders laten het niet aan hun hart komen en genieten van het aangenaam lentezonnetje terwijl ze wachten.