IJsetrippers schenken 500 euro aan Kinderdorp RDK

15 januari 2019

13u35 0

De IJsetrippers, de wandelclub van de Druivenstreek, hebben een cheque van 500 euro overhandigd aan de vzw Kinderdorp Hoeilaart. Het geld werd ingezameld tijdens de Zoniënwandeltocht. De vzw Kinderdorp is actief in de jeugdzorg. De leden begeleiden kinderen en ouders met een opvoedingsprobleem. Omdat de vzw niet al te veel financiële steun van de overheden krijgt, schenkt de wandelclub 500 euro aan de werking. Het geld zal besteed worden aan een extraatje voor de kinderen. De volgende wandeltocht van de IJsetrippers staat gepland voor 22 april in Ottenburg.