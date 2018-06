Huis van het Kind start met luierbank 20 juni 2018

Het Huis van het Kind Druivenstreek en Voedselhulp starten met een luierbank in Hoeilaart en Overijse.





Bedoeling daarvan is luiers te schenken aan ouders die het financieel wat moeilijker hebben.





Ouders wiens kindjes zindelijk zijn, blijven vaak nog met een hoop luiers zitten. En dat terwijl andere ouders het soms financieel moeilijk hebben, waardoor de aankoop van luiers een zware dobber is. Daarom start het Huis van het Kind Druivenstreek nu met een luierbank. Het krijgt daarbij de steun van Voedselhulp. Vanaf nu kunnen ouders hun overgebleven luiers op verschillende inzamelpunten in Hoeilaart en Overijse indienen. Dat kan in de bibliotheken, bij Kind en Gezin, in de scholen (Sint-Clemensschool, Groene Dal, 't Kasteeltje, GBO, Lotharingenkruis en Sint-Jozef in Eizer), kinderdagverblijven Solheide in Hoeilaart, Beierskind, Babilou en Zonnetje in Overijse, en het Sociaal Huis. (RDK)