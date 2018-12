HTC ISCA tijdelijke thuisbasis Red Lions Hockeyclub en gemeente bouwen tent voor nationale indoorhockeyploeg Robby Dierickx

18 december 2018

14u50 0 Hoeilaart De nationale indoorhockeyploeg dreigde even zonder trainingscomplex te vallen in de wintermaanden, maar de Hoeilaartse hockeyclub HTC ISCA is de redder in nood. Samen met het gemeentebestuur werd namelijk een tent over een bestaand zandveld geplaatst. Al zeker tot februari zullen de indoor Red Lions er trainen en worden er wedstrijden uit de hoogste divisie gespeeld.

Om de nationale indoor hockeyploeg tijdens de wintermaanden in optimale omstandigheden te laten trainen, wilde de Koninklijke Belgische Hockeybond een tent over enkele outdoor zandvelden in het Waals-Brabantse Mont-Saint-Guibert plaatsen, maar door een probleem met de vergunningen viel dat project enkele weken geleden in het water. Een domper, zo vlak voor de start van het indoorhockeyseizoen, want op de accommodatie waren de wedstrijden en de trainingen van de indoor Red Lions gepland. Ook moesten er enkele wedstrijden uit de hoogste nationale divisie in plaatsvinden.

De bond moest dan ook in allerijl op zoek naar een andere locatie voor de plaatsing van de tent. “We hadden enkele contacten bij de hockeybond en men wist dat wij over een outdoor zandveld beschikken”, zegt Arvin Willemse, voorzitter van HTC ISCA in Hoeilaart. “Nadat de bond bij ons was komen aankloppen, hebben we met de gemeente bekeken of dit mogelijk was. Binnen de twee weken waren alle nodige goedkeuringen er en in minder dan één week tijd stond er een indrukwekkende infrastructuur over ons zandveld langs de Joseph Kumpsstraat in Hoeilaart.”

Maximaal vier maanden

De tentstructuur is negentig meter lang en twintig meter breed, en biedt plaats aan twee indoorvelden met een efficiënte ledverlichting en drie verwarmingssystemen om condensatie en vorst tegen te gaan. Maandagavond kwamen de indoor Red Lions er al een eerste keer trainen. “De overkapping mag er voor een periode van vier maanden blijven staan en dit zonder een vergunning”, zegt sportschepen Eva De Bleeker (Open Vld). “We verwachten dat de tent er twee à drie maanden zal staan. De ploegen van ISCA zullen hier zelf geen wedstrijden in afhaspelen, want de tent is uitsluitend bedoeld voor wedstrijden en trainingen van de Belgische nationale indoorhockeyploeg. Daarnaast zullen er ook enkele wedstrijden uit de indoor eredivisie in gespeeld worden.”

HTC ISCA en de Koninklijke Belgische Hockeybond zullen na het indoorseizoen het hele project analyseren, maar denken nu al na over de mogelijkheden om dit avontuur de komende jaren verder te zetten, misschien in nauwe samenwerking met andere naburige clubs.

De tijdelijke indoor hockeyhal in de Joseph Kumpsstraat werd maandagavond geopend door enkele afgevaardigden van de hockeybond, burgemeester Tim Vandenput, schepen Eva De Bleeker en de indoor Red Lions.