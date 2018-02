Horecazaken verzameld in nieuwe brochure 28 februari 2018

Hoeilanders die de gegevens van de horecazaken in hun gemeente zoeken, kunnen voortaan gebruik maken van een nieuwe brochure. Die verzamelt alle gegevens van de verschillende horecazaken in de druivengemeente.





Op vlak van toerisme en horeca heeft Hoeilaart heel wat potentieel. Om de verschillende troeven van de gemeente in de verf te zetten, besloot het schepencollege een beleidsplan op te stellen. Een van de prioriteiten van dat plan is het maken van een horecabrochure. Alle horeca-uitbaters, 34 in totaal, kregen een tijdje geleden een uitnodiging om hun contactgegevens, een korte beschrijving van de zaak en een foto aan de gemeente te bezorgen. Met al die informatie gingen de diensten Lokale Economie en Communicatie, en de vormgever van drukkerij De Serrist aan de slag. Het resultaat is een originele brochure waarin de verschillende horecazaken voorgesteld worden. Alle Hoeilanders kregen een exemplaar in de bus, terwijl de brochure ook verdeeld wordt onder bezoekers, toeristen en nieuwe inwoners.





De brochure kan eveneens online ingekeken en gedownload worden op www.hoeilaart.be/toerisme en op www.hoeilaart.be/ondernemen-en-werken. (RDK)