Hoeilanders klinken op het nieuwe jaar RDK

08 januari 2019

08u52 0

Traditiegetrouw wensen de Hoeilanders elkaar tijdens de nieuwjaarsreceptie een Gelukkig Nieuwjaar en dat was ook dit jaar niet anders. Afgelopen zondag werd er in de serre van gemeenschapscentrum Felix Sohie in de druivengemeente stevig geklonken op 2019. Er werden heel wat kussen en nieuwjaarswensen uitgedeeld. De inwoners moesten – net als de voorbije jaren – zelf een drankje en een hapje meebrengen. De organisatie lag ook nu weer in handen van de gemeente en de verschillende adviesraden.