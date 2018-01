Hoeilaartse gin wint prestigieuze award in Londen 24 januari 2018

02u47 0 Hoeilaart Ghost in a Bottle Ginetical The Wooded Edition is tijdens de Global Gin Awards in Londen uitgeroepen tot beste Belgische gerijpte gin. De 53-jarige bedenker, Ludwig Lampaert uit Hoeilaart, is overdonderd door het succes. "Dit had ik bij de lancering bijna twee jaar geleden nooit durven dromen."

Ludwig Lampaert startte Ghost in a Bottle in december 2015 in bijberoep en lanceerde midden 2016 de Ginetical Wooded Edition. "Ik wist dat ik wel een speciale gin gemaakt had, want heel wat klanten hadden me al gezegd dat het iets aparts was", aldus de 53-jarige Hoeilander. "Aanvankelijk dacht ik dat de speciale gin een nicheproduct was, maar anderhalf jaar later is het mijn best verkopende product."





Het speciale aan de Wooded Edition is dat hij rijpt in vaten van whisky Bourbon. "Naast een frisse kruidigheid ontdekt men complexe warme, zachte toetsen van vanille en karamel", verduidelijkt de uitvinder ervan. "Deze gin wordt heel veel puur gedronken, maar is ook heel lekker in combinatie met een neutrale tonic. Jaarlijks verkoop ik zo'n 4.000 flessen van de Wooded Edition."





Global Gin Awards

Het succes ervan werd nu ook in Londen opgepikt, waar hij op de Global Gin Awards gekroond werd tot beste Belgische gerijpte gin. "Een heel mooie prijs", vindt Ludwig Lampaert. "Dit had ik nooit durven dromen. Door deze award ga ik met vol enthousiasme verder en ben ik opnieuw bezig met de ontwikkeling van een paar nieuwe producten. Nog niets concreets, maar veel frisse ideeën."





(RDK)