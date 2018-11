Herstellingswerken aan wegdek Jezus-Eiksesteenweg RDK

26 november 2018

11u22 0



In de Jezus-Eiksesteenweg in Hoeilaart is een aannemer op maandag gestart met de herstellingswerken aan het wegdek. Sinds 9 uur is de steenweg onderbroken voor doorgaand verkeer. Er is een omleiding via de Edgard Sohiestraat voor wie richting het centrum van Hoeilaart wil. Wie richting Jezus-Eik moet, rijdt via de Wijndaalstraat, Steenbergstraat en de Watertorenstraat om. Plaatselijk verkeer is er wel nog toegestaan. Bussen van De Lijn volgen dezelfde omleidingen. Als gevolg van de werken zijn de haltes ‘Wijndaalstraat’ en ‘Kerk’ richting Overijse vervangen door halte ‘Nero’. De halte ‘Edgard Sohiestraat’ richting Etterbeek en Oudergem is vervangen door de halte ‘Watertoren’. Rond 15 uur zou de Jezus-Eiksesteenweg opnieuw vrij moeten zijn voor alle verkeer.