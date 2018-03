Herlancering met toeters en bellen, maar zonder omwonenden 29 maart 2018

De herlancering van de GEN-werken gebeurde gisteren met veel toeters en bellen, maar omwonenden werden op afstand gehouden. "We werden monddood gemaakt", zegt Rein van Gisteren. "Toen de politie enkele dagen geleden vernam dat we met een spandoek zouden opdagen, kreeg ik maar liefst drie keer agenten aan de deur. Ze vroegen inzage in mijn spandoek om te voorkomen dat we de goednieuwsshow zouden dwarsbomen. Daarom staan we hier met een wit spandoek, want we mogen toch niets zeggen."





Ook Kerstin Huygelen hekelt de manier waarop de omwonenden behandeld worden. "Al vijf jaar dragen we de lasten van dit project: er zijn scheuren in woningen en omheiningen worden vernield. Maar niemand wil de gemaakte schade vergoeden. Ook vanuit de gemeente is er geen steun, noch communicatie."





Begin mei plant het schepencollege wel een infomoment voor de buurtbewoners. (RDK)