Groen licht voor WhatsApp-buurtpreventie 03 maart 2018

De WhatsApp-buurtpreventie in Hoeilaart heeft van de politiezone Druivenstreek en de gemeente Hoeilaart groen licht gekregen. Die beslissing werd zopas genomen na het proefproject van een jaar. Met 155 leden is de WhatsApp-buurtpreventiegroep een groot succes. De bedoeling is om leden bij verdachte handelingen te waarschuwen en zo het aantal diefstallen en inbraken terug te dringen. Politiezone Druivenstreek en de gemeente Hoeilaart zijn tevreden over het proefproject en lieten de initiatiefnemers weten dat de WhatsApp-buurtpreventie voortaan een volwaardige schakel zal zijn in de aanpak van de inbrakenplaag. Het BIN en de WhatsApp-groep gaan voortaan onder de naam 'Buurtpreventie Hoeilaart' verder. Wie lid wil worden, kan zich hiervoor online inschrijven. (RDK)