Griep velt helft kleuterleidsters ZES VAN ELF JUFFEN GROENE DAL OUT LEERLINGEN SPRINGEN BIJ ROBBY DIERICKX

10 maart 2018

02u43 0 Hoeilaart In basisschool Het Groene Dal was het de voorbije dagen alle hens aan dek. Zes van de elf kleuterjuffen lagen met griep in bed. Wie vrij was, sprong in om de kleuters op te vangen. Zelfs de leerlingen van het zesde leerjaar ontfermden zich over de kleinsten. Oorzaak van de ziektepiek bij de leerkrachten: kindjes die niet volledig genezen zijn en toch al naar school komen.

De eerste 'slachtoffers' bij de kleuterjuffen vielen begin deze week al in basisschool Het Groene Dal in Hoeilaart. "De twee die toen ziek vielen, hadden verwacht dat ze donderdag wel genezen zouden zijn", zegt directeur Gunter Van der Elst. "Maar de griep sloeg harder toe dan gedacht waardoor hun ziekteverlof verlengd werd. Toen donderdagochtend plots bleek dat nog vier andere juffen met griep in bed lagen, was het zoeken naar oplossingen. Als zes van de elf kleuterleidsters plots afwezig zijn, is het echter niet evident om de zowat 180 kleuters op te vangen."





Het is de eerste keer dat Het Groene Dal zo veel zieke kleuterjuffen tegelijk heeft. De oorzaak is echter niet ver te zoeken: de voorbije weken werden heel wat kleuters geveld door de griep. "Sommigen kwamen al naar school terwijl ze eigenlijk nog niet volledig genezen waren", zegt Van der Elst. "Zo blijft de griep in de school hangen met het resultaat dat ook de juffen ziek in bed liggen."





Alle hens aan dek

Door de ziektepiek bij de kleuterleidsters was het de voorbije dagen alle hens om de kleuters op te vangen. "Maar uiteindelijk zijn we daar wonderwel in geslaagd", aldus nog directeur Van der Elst. "De leerkrachten van de lagere school sprongen in bij het toezicht, terwijl leerkrachten die geen eigen klas hebben, zoals de zorgjuffen, tijdelijk kleuterleidster werden. Ook ik heb trouwens tussen het werk door in een kleuterklas gestaan. Verder hebben we de kleuters wat verdeeld over de andere klassen. De kinderen van de derde kleuterklas werden in de namiddag opgevangen door de leerlingen van het zesde leerjaar. In het kader van het thema sociale vaardigheden deden ze allerlei activiteiten samen. Maar ook leerkrachten die halftijds werken en eigenlijk een dag vrij hadden, boden zich spontaan aan om ons uit de nood te helpen. De collegialiteit die ik hier de voorbije dagen gezien heb, stemt me zeer gelukkig. Op die manier hebben we alles - ondanks de moeilijke omstandigheden - toch kunnen bolwerken."





De directeur hoopt dat de juffen na het weekend allemaal genezen zijn en dat er geen nieuwe 'slachtoffers' vallen, zodat de kleuters maandag opnieuw hun vertrouwde gezichten voor de klas zien staan.