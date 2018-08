Gratis water tappen voortaan alleen tussen 7 en 22 uur 07 augustus 2018

02u31 0

Hoeilanders kunnen al een maand gratis grondwater afhalen aan de werf aan de voormalige feestzaal Lindenhof op de hoek van de Overijsesteenweg met de Edgard Sohiestraat. Maar de gemeente vraagt nu om dat - uit respect voor de buren - alleen tussen 7 en 22 uur te doen.





Terwijl her en der in het land regenwaterputten leeg staan en er een sproeiverbod geldt, kunnen Hoeilanders al een maand gratis grondwater afhalen aan de werf van het vroegere Lindenhof. Het grondwater dat daar opgepompt wordt, belandt normaal rechtstreeks in de riolering en daarom besloot de gemeenteraad op vraag van Klaas Geerts (pro Hoeilaart) om dat water ter beschikking te stellen van de inwoners. Het schepencollege sloot daarvoor een akkoord met bouwontwikkelaar Aura. Het gaat om grondwater dat niet drinkbaar is, maar dat wel gebruikt kan worden voor de tuin of om je af te wassen.





Na een maand blijkt het initiatief duidelijk aan te slaan, al werd er blijkbaar ook regelmatig 's nachts water afgetapt. Om de nachtrust van de buren te respecteren, vraagt de gemeente haar inwoners nu om enkel tussen 7 en 22 uur water af te halen. Bovendien benadrukt het schepencollege dat de doorgang van de weg te allen tijde vrijgehouden moet worden voor het verkeer.





Tot september wordt per uur zowat 30.000 liter water opgepompt en zullen de inwoners er ook gebruik van kunnen maken. Nadien zal dat niet meer mogelijk zijn. (RDK)