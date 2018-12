Gratis pendelbussen op oudejaarsavond Robby Dierickx

08u39 0 Hoeilaart Opnieuw slaan de gemeentebesturen van Overijse, Tervuren en Hoeilaart de handen in elkaar om de overgang van oud naar nieuw voor hun inwoners zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zo rijden op oudejaarsavond gratis pendelbussen uit. Ook De Lijn zet voldoende bussen in om feestvierders veilig op hun bestemming te krijgen.

Van 31 december op 1 januari worden twee trajecten in de Druivenstreek bediend met gratis pendelbussen, die tussen 22 en 5 uur uitrijden, met uitzondering van de periode tussen 00.30 en 01.15 uur. Een vaste dienstregeling is er niet, maar de wachttijd zal maximaal veertig minuten bedragen. In Eizer is er een overstap tussen beide trajecten nodig. Het traject Tervuren-Overijse telt haltes aan de IJzerstraat en de Duisburgsesteenweg in Eizer, aan de kerk in Duisburg, het Dorpsplein van Vossem, Vier Winden, Watertoren en Markt Tervuren.

Het traject Overijse-Hoeilaart heeft haltes aan de Martkhal in Overijse, de kerk van Terlanen, de Kerkstraat in Tombeek, de parking in Maleizen, de kerk van Hoeilaart, de parking aan de Graaf de Meeusstraat in Jezus-Eik, de IJzerstraat en de Duisburgsesteenweg in Eizer.

Daarnaast kan je voor 4 euro onbeperkt een bus van De Lijn nemen tussen 31 december 18 uur en 1 januari. De dienstregeling is terug te vinden op www.delijn.be.