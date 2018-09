Gratis huisdierenstickers beschikbaar 04 september 2018

De nieuwe huisdierenstickers van de Vlaamse overheid zijn voortaan ook in Hoeilaart gratis te verkrijgen. De sticker kan op de voordeur of het raam gekleefd worden en maakt duidelijk hoeveel en welke huisdieren in de woning aanwezig zijn. Op die manier weet de brandweer ook dat er dierenlevens gered kunnen worden. De stickers zijn gratis af te halen in de bibliotheek, aan de balie van gemeenschapscentrum Felix Sohie, bij het onthaal in het gemeentehuis, in het Sociaal Huis, bij de plaatselijke dierenartsen en bij honden- en kattenverzorging Françoise. (RDK)