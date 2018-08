Ghost Rockers stelen show op Sexy Summertime 13 augustus 2018

Op het plein voor gemeenschapscentrum Felix Sohie in Hoeilaart vond zaterdag de negende editie van het Sexy Summertime Festival plaats. Muziek, cocktails, een zwembad en een klein strand vormden traditioneel de ingrediënten voor de festivalgangers die ook nu weer talrijk kwamen opdagen. De enthousiaste Ghost Rockers trapten de boel kort na de middag meteen goed op gang.





De muzieksensatie van Ketnet kreeg vooral de kinderen meteen in de juiste stemming. Nadien volgen optredens van vier livebands en dj's: Café con Leche, Airplane, Pieter Schrevens en Mensch, erger je niet!





Het festival was ook dit jaar volledig gratis. De organisatie ligt in handen van Davidsfonds Hoeilaart. (DBS)