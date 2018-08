Ghost Rockers en Mensch, erger je niet op Sexy Summertime 10 augustus 2018

Muziek, cocktails, een zwembad en een klein strand: op zaterdag 11 augustus vindt op het plein voor gemeenschapscentrum Felix Sohie in Hoeilaart de negende editie van het Sexy Summertime Festival plaats. Onder meer Ghost Rockers en Mensch, erger je niet staan er op het podium. Om 13 uur gaan de deuren open en een half uur later geven de Ghost Rockers het beste van zichzelf. De muzieksensatie van Ketnet zal de kinderen meteen in de juiste stemming brengen. Nadien volgen optredens van vier livebands en deejays: Café con Leche, Airplane, Pieter Schrevens en Mensch, erger je niet! Het festival is ook dit jaar volledig gratis. De organisatie ligt in handen van Davidsfonds Hoeilaart, in samenwerking met de vrijetijdsdienst van de gemeente. Ook dit jaar zal er een zwembad staan, wordt een strand aangelegd en serveren de organisatoren verschillende cocktails. (RDK)