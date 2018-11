Gezocht: thema voor Druivenfestival RDK

16 november 2018

Het Druivenfestival is nog maar twee maanden achter de rug, maar nu al gaan de organisatoren op zoek naar een thema voor volgend jaar. Tot 1 december kunnen de voorstellen ingediend worden.

Het comité van het Druivenfestival start binnenkort met de voorbereidingen van de nieuwe editie, die traditioneel midden september plaatsvindt. Om met de voorbereidingen te kunnen starten, moet eerst een thema gevonden worden. En daarom roept de organisatie de hulp in van de inwoners. Wie een leuk idee voor een thema heeft, mag zijn voorstel tot 1 december indienen op het secretariaat van het Druivenfestival via info@druivenfestival.be of 02/894.95.34.