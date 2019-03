Gezocht: nieuwe naam voor vernieuwde sport- en jeugdsite Robby Dierickx

01 maart 2019

11u05 1 Hoeilaart De werken voor de vernieuwing van de sport- en jeugdsite Koldam zijn nog volop bezig, maar nu al zoekt het schepencollege een nieuwe naam voor het complex. Hoeilanders kunnen tot en met 30 april voorstellen indienen.

De sport- en jeugdsite tussen de Koldamstraat en de Kapelstraat wordt momenteel volledig vernieuwd. Zowel de sporthal, de tennisaccommodatie als de voetbalinfrastructuur worden er aangepakt. Er komt ook een nieuw jeugdcentrum. De gemeente vraagt Hoeilanders om mee een nieuwe naam voor het complex te kiezen. Tot en met 30 april kunnen de voorstellen ingediend worden via www.hoeilaart.be/naam-koldamsite of via een brief naar Gemeente Hoeilaart, communicatiedienst, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart. Inwoners die een voorstel indienen, wordt gevraagd om uit te leggen waarom ze die naam voorstellen.

Stemmen

Een werkgroepje, bestaande uit vertegenwoordigers van de sportraad, jeugdraad en seniorenraad, zal samen met de gemeente uit alle inzendingen drie tot vijf namen selecteren. Deze namen worden vervolgens bekendgemaakt. Daarna krijgt heel Hoeilaart de gelegenheid om via de Hoeilaart-app te stemmen. De naam met de meeste stemmen wint en mag zich aan een mooie prijs verwachten.

