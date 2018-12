Getest en goedgekeurd: een non-alcoholische gin Ludwig Lampaert won dit jaar nog prestigieuze prijs van best gerijpte gin ter wereld Robby Dierickx

12 december 2018

13u24 1 Hoeilaart Het gaat hard voor de 54-jarige Ludwig Lampaert uit Hoeilaart. Nadat hij eerder dit jaar met zijn Ginetical Wooded Edition de prestigieuze prijs van best gerijpte gin ter wereld won, heeft hij nu de eerste Belgische gin zonder alcohol op de markt gebracht. “Hiermee wil ik ook niet-drinkers de kans geven dezelfde culinaire beleving te krijgen.”

Exact drie jaar geleden richtte Ludwig Lampaert uit Hoeilaart Ghost in a Bottle op. Al snel bracht hij enkele gegeerde gins op de markt. Amper twee jaar later werd zijn werklust al beloond met een wel zeer prestigieuze prijs: zijn gin Ginetical Wooded Edition werd verkozen tot best gerijpte gin ter wereld. Die award opende meteen veel deuren voor de Hoeilander, die sindsdien op zo goed als elke degustatie staat. “Maar telkens krijg ik van mensen te horen dat ze geen alcohol drinken”, aldus Ludwig Lampaert. “Ook privé was er altijd wel iemand die er ‘minder bij hoorde’ omdat hij of zij geen alcoholische dranken dronk. En daarom wilde ik ook voor de niet-drinkers een drank maken waarmee ze dezelfde culinaire beleving krijgen.”

Na een zoektocht van een jaar en na vele testen en ontgoochelingen maakte de 54-jarige Hoeilander enkele weken geleden een mengeling van enkele kruidendistillaten zonder alcohol. “Een paar dagen later schonk ik de eerste niet-alcoholische gin aan een niet-drinker en zijn reactie was overweldigend”, gaat Ludwig Lampaert verder. “Of je een verschil met een gewone gin proeft? Ik heb ondertussen al heel wat mensen in de maling genomen, want velen proeven immers niet dat er geen alcohol in zit. Missie geslaagd, met andere woorden.”

100 verkooppunten

De non-alcoholische gin werd midden vorige maand gelanceerd en inmiddels zijn de flessen al in zowat honderd verkooppunten in België verkrijgbaar. Er zijn twee varianten op de markt: Herbal Delight en Floral Delight. “Niet-alcoholische dranken winnen heel sterk aan terrein, denk maar aan de vele mocktails en bieren en wijnen zonder alcohol. Niet alleen bij mensen die nooit alcohol drinken, maar ook bijvoorbeeld bij zwangere vrouwen die tijdelijk niet drinken. Zij hadden wel al enkele alternatieven, maar een non-alcoholische gin bestond nog niet in ons land. Ook wereldwijd zijn er momenteel slechts een handvol producenten. Daarom vond ik het zo belangrijk om een eerste Belgisch exemplaar op de markt te brengen. In de twee nieuws gins zit bovendien geen suiker. Drinkers kiezen zelf of ze er een neutrale, bittere, fruitige of zoete tonic aan toevoegen. Niet-drinkers hoeven voortaan dus niet meer te zeggen dat ze niet drinken (lacht). Of ik nog non-alcoholische gins op de markt wil brengen? Dat is absoluut niet uitgesloten, al zal het nog niet voor meteen zijn.”