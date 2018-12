Gesloten gemeentediensten en wijziging huisvuilophaling door feestdagen RDK

18 december 2018

Op dinsdag 25 en woensdag 26 december, en op dinsdag 1 en woensdag 2 januari zijn alle gemeentediensten in Hoeilaart gesloten. Op maandag 24 december sluiten alle diensten om 12 uur de deuren. Het gemeenschapscentrum Felix Sohie is ook op 27, 28 en 31 december dicht. De bibliotheek is tijdens de kerstvakantie dan weer telkens op maandag, dinsdag en woensdag gesloten. De feestdagen gooien ook de afvalkalender overhoop. Zo is er geen huisvuilophaling op 25 december en 1 januari, en is het recyclagepark op die dagen eveneens niet open. De ophalingen van restafval en GFT worden verschoven naar woensdagen 26 december en 2 januari.