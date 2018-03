GEN-werken na drie jaar hervat TEGEN 2025 VLOTTER VAN EN NAAR BRUSSEL SPOREN ROBBY DIERICKX

29 maart 2018

02u42 0 Hoeilaart De werkzaamheden aan het GEN-project zijn gisteren geherlanceerd. Door een gebrek aan geld lagen ze drie jaar stil. Nu maakt de regering 1 miljard euro extra vrij, zodat er tegen 2025 een pak vlotter van en naar Brussel gespoord kan worden.

Het Gewestelijk Expresnet Brussel (GEN) moet het aantal treinen op vijf grote spoorassen binnen een straal van dertig kilometer rond Brussel fors verhogen. Eigenlijk hadden de werken in 2012 al afgerond moeten zijn, maar vandaag zijn slechts twee verbindingen klaar: die naar Leuven en naar Doornik. De verbinding naar Gent zit in een finale fase, maar die naar Louvain-la-Neuve en die naar Nijvel staan nog in de steigers. Drie jaar geleden bleek namelijk dat er ongeveer 1 miljard euro te weinig vrijgemaakt werd, waardoor de werken stilgelegd werden. Na heel wat gepalaver maakte de regering in maart 2017 bekend dat het 1 miljard euro extra in het GEN zou pompen.





Officiële herlancering

Na drie jaar stilstand werd gisteren dan ook de herlancering van de werken gevierd. Onder meer premier Charles Michel en federaal mobiliteitsminister François Bellot zakten daarvoor naar Hoeilaart af.





"De lijn tussen Louvain-La-Neuve en Brussel (lijn 161) zal tegen 2025 over vier sporen beschikken, waardoor er vanaf dan in beide richtingen om het kwartier een trein zal stoppen", zegt Infrabelwoordvoerder Thomas Baeken. "De volledige ingebruikname van de vier sporen tussen Brussel en Nijvel (lijn 124) is voor 2031 voorzien. Voor die lijn wachten we namelijk nog op een vergunning voor het deel tussen Ukkel-Moensberg en De Hoek. Voortaan kiezen we ervoor om baanvak per baanvak te werken. Zo zal het eerste gedeelte tussen Ottignies en de vertakking richting Louvain-la-Neuve op de lijn 161 in 2023 al in gebruik genomen kunnen worden. Ondertussen wordt er verder gewerkt aan de andere delen van die lijn. Pas twee à drie jaar later zal er over het hele traject tussen Louvain-la-Neuve en Brussel over vier sporen gereden kunnen worden."





Doel bereikt

"Ik heb altijd gezegd dat het mijn doel was om dit dossier te deblokkeren", liet minister Bellot bij de herlancering weten. "Ik ben dan ook tevreden dat de werken hervatten. We hebben voldoende budget voorzien om alles af te ronden."





Renoveren

De komende jaren maakt de NMBS ook nog eens 155 miljoen euro vrij voor de renovatie van twintig stations langs de GEN-lijnen. Het gaat om hogere perrons, de plaatsing van nieuwe schuilhuisjes en de aanleg van parkings voor zowel wagens als fietsen.





De totale kostprijs van het GEN-project bedraagt 3 miljard euro.