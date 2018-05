Gemeenteraadsleden drinken voortaan kraantjeswater 30 mei 2018

02u53 0

De gemeenteraadsleden van Hoeilaart zullen voortaan alleen nog kraantjeswater drinken tijdens de maandelijkse vergadering. Dat werd bezegeld met de ondertekening van het drinKraantjeswatercharter. Daarmee kiest Hoeilaart voor een gezond en milieuvriendelijk drankbeleid. Zowel tijdens de college- als de gemeenteraadszittingen wordt het kraantjeswater in herbruikbare glazen flessen in de huisstijl aangeboden. Vandaag telt de gemeente ook al een aantal drinkwaterfonteintjes en het is de bedoeling dit in de toekomst verder uit te breiden naar onder meer de vernieuwde Koldamsite.





(RDK)