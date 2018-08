Gemeenteraad keurt bestek nieuw kinderdagverblijf goed 30 augustus 2018

De gemeenteraad heeft maandagavond het bestek voor het nieuw gemeentelijk kinderdagverblijf goedgekeurd. Oppositiepartijen CD&V en N-VA stemden tegen. De nieuwe crèche komt op de zorgsite Dumberg aan de Groenendaalsesteenweg.





In totaal zal er plaats zijn voor 36 kinderen, dertien meer dan in het huidige kinderdagverblijf op Solheide. In de toekomst kan er mogelijk nog uitgebreid worden. Schepen voor Kinderwelzijn Eva De Bleeker (Open Vld) is tevreden dat het bestek goedgekeurd werd. "Op de site bevinden zich al het rusthuis en de serviceflats en daarom is het de ideale locatie voor een kinderdagverblijf. Er zullen kostenbesparingen mogelijk zijn gezien ondersteunende taken zoals het bereiden van maaltijden en het wassen van beddengoed gemeenschappelijk kunnen georganiseerd worden."





Schepen van Patrimonium Marc Vanderlinden (Open Vld) verwijst dan weer naar de duurzaamheid van het gebouw. "Het zal bijna energetisch neutraal zijn, waardoor de energiefactuur zal dalen." Oppositiepartijen CD&V en N-VA keurden het bestek niet goed, want zij zien de huidige crèche op Solheide liever gerenoveerd. Onmogelijk, zegt de gemeente. Er zou dan namelijk in de hoogte gebouwd moeten worden en dat wil het schepencollege niet in een woonwijk. De nieuwe kribbe moet in de loop van 2020 de deuren openen. (RDK)