Gemeenten willen natuurliefhebbers naar centra lokken 29 januari 2018

De gemeentebesturen van Sint-Genesius-Rode, Tervuren, Hoeilaart en Overijse willen de bezoekers van het Zoniënwoud ook naar de winkels en de horeca in hun centra lokken. Daarom wordt er nu een idee uitgewerkt om natuurkunstinstallaties aan de rand van het bos te plaatsen waar mensen kunnen samenkomen en vandaar ook vlot winkels en horeca kunnen bereiken. De provincie Vlaams-Brabant heeft alvast een subsidie van 12.500 euro toegekend om het idee verder uit te werken. Dat brengt het totale bedrag dat voor de piste voorzien wordt op 25.000 euro. In de lente moet het project meer vorm krijgen. Het idee voor die natuurkunstinstallaties is een onderdeel van het grote project Horizon + waarbij de combinatie van recreatie en natuur in het Zoniënwoud onder de loep genomen wordt. (BKH)