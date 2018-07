Gemeente wil Voedselhulp steunen 30 juli 2018

Het schepencollege van Hoeilaart is bereid om de huur van een nieuw pand voor de vzw Voedselhulp Overijse mee te betalen. De vzw moet dringend op zoek naar een nieuw onderkomen omdat het huidige gebouw afgebroken wordt. Op 1 november moet de vereniging haar pand in Overijse verlaten en dreigen 750 mensen uit de Druivenstreek in de koude te komen staan. De vzw kan namelijk pas na minstens drie jaar terugkeren. Voedselhulp vroeg aan de gemeentebesturen van Overijse, Hoeilaart, Tervuren en Huldenberg of er in de gemeenten een geschikte locatie beschikbaar is om die periode te kunnen overbruggen. Vorige week liet oppositiepartij CD&V weten dat het hoopt dat het schepencollege van Hoeilaart mee aan een oplossing voor de vzw werkt. "Over een geschikt gebouw beschikken we evenwel niet", zegt schepen van Sociale Zaken Annelies Vanderlinden (Open Vld). "Maar we zijn wel bereid om financieel tussen te komen in de eventuele huur van een pand op de privémarkt. We willen dus zeker een deel van die huurprijs betalen. Eind juni werd een pand langs de Brusselsesteenweg in Overijse voorgesteld, maar de onderhandelingen lopen nog." (RDK)





