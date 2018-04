Gemeente wil duidelijkheid over schadedossiers GEN-werken 26 april 2018

02u26 1

Het schepencollege van Hoeilaart wil dat zijn inwoners op 8 mei meer informatie krijgen over de schadedossiers die ondertussen al een tijdje lopen in verband met de GEN-werken. Komt die duidelijkheid er niet, dan mag federaal mobiliteitsminister François Bellot (MR) zich aan een brief van de gemeenteraad verwachten. In maart werden de GEN-werken na een stilstand van drie jaar hervat. Met die werken wordt het aantal sporen tussen Louvain-la-Neuve en Brussel verdubbeld van twee naar vier. Tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag werd de herstart van die werkzaamheden besproken. Meerderheidspartij Pro Hoeilaart riep alle partijen op om samen een brief te ondertekenen waarmee men minister Bellot en Infrabel vraagt om een overzicht van het aantal klachten- en schadedossiers aan de gemeente te bezorgen. "We hopen ook de alvast aangereikte en de vooropgestelde oplossingen en termijnen te krijgen", zegt gemeenteraadslid Julie Vanstallen. "Op die manier krijgen we een beter zicht op wat er nog dient te gebeuren. Daarnaast hopen we dat de beloofde 'groene' wand er komt."





Schepen Marc Vanderlinden (Open Vld) laat weten dat er op initiatief van de gemeente, NMBS en Infrabel op 8 mei een infosessie voor de omwonenden georganiseerd wordt. "Daarbij zullen de toekomstige werken overlopen worden", klinkt het. "We hopen dat er ook duidelijkheid over de schadedossiers komt. In sommige gevallen lopen die al jaren, maar kregen de indieners nog geen nieuws. Als blijkt dat er geen extra informatie over gegeven wordt, dan zijn we bereid om een brief naar Bellot in Infrabel te sturen." (RDK)