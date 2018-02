Gemeente koopt grond voor uitbreiding speelplaats Groene Dal 20 februari 2018

02u25 0 Hoeilaart Het schepencollege van Hoeilaart heeft een akkoord bereikt met een buur van basisschool Het Groene Dal voor de aankoop van een stuk grond waardoor de school haar speelplaats kan uitbreiden. Een uitbreiding die broodnodig is, want de huidige speelplaats is te klein.

Al enkele jaren barst Het Groene Dal uit haar voegen. Daardoor is men vorig schooljaar gestart met de bouw van een nieuw gebouw, dat op de plaats komt van enkele oude paviljoenen. Die nieuwbouw zorgt er echter voor dat de speelplaats aan ruimte verliest. Maar daar heeft de gemeente nu iets op gevonden. "We hebben een akkoord bereikt met een buur die bereid was om een deel van zijn grond te verkopen", zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). "Als de gemeenteraad het licht volgende week maandag op groen zet, is de gemeente voor de zomervakantie eigenaar van het perceel. In de zomervakantie kunnen de leerlingen, ouders en leerkrachten de grond inrichten als speelplaats. Een noodzakelijke uitbreiding, want de leerlingen moeten zich tussen de lesuren door kunnen uitleven en dat kon momenteel niet meer wegens plaatsgebrek."





Gunter Van der Elst, directeur van Het Groene Dal, is tevreden met de geplande uitbreiding. "We zullen over een extra groene ruimte beschikken", klinkt het. "We hopen dit schooljaar nog te kunnen verhuizen naar het nieuwe gebouw, zodat de extra speelruimte in de zomermaanden aangelegd kan worden." (RDK)