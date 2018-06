Figuranten voor toeristisch filmpje gezocht 19 juni 2018

02u29 1

De provincie Vlaams-Brabant gaat op donderdag 12 juli samen met de dienst Vrije Tijd een toeristisch promofilmpje opnemen in Hoeilaart. Er zal op verschillende locaties in de gemeente gefilmd worden om Hoeilaart op die manier verder op de toeristische kaart te zetten. Maar er worden nog figuranten gezocht. Zo hoopt men nog wandelaars (al dan niet met een hondje aan de leiband), fietsers, mountainbikers en ouders met (jonge) kinderen te vinden.





Wie één of meerdere uren vrij is op donderdag 12 juli en wil meewerken als figurant moet zich voor 5 juli melden op de dienst Vrije Tijd, of via het nummer 02/657.05.05 of door te mailen naar vrijetijd@hoeilaart.be. (RDK)