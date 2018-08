Fietsersbond organiseert debat rond mobiliteit 23 augustus 2018

De Fietsersbond Druivenstreek organiseert op 9 september een debat rond mobiliteit voor fietsers en voetgangers in Hoeilaart. Het doel is de volgende bestuursploeg te stimuleren om vol in te zetten op zachte weggebruikers. Net als in de rest van Vlaanderen slibben de wegen ook in Hoeilaart dicht. Uit de recente Gemeentemonitor bleek bovendien dat Hoeilanders niet alleen voor woon-werkverkeer maar ook voor korte verplaatsingen in het dorp al snel naar de wagen grijpen. En daarom organiseert de Fietsersbond Druivenstreek op zondag 9 september om 11 uur een mobiliteitsdebat in het gemeenschapscentrum Felix Sohie. Hoe kunnen we onze gemeente aantrekkelijk inrichten zodat ook kinderen zich veilig kunnen verplaatsen naar school, sportclub en andere activiteiten? Wat kan het gemeentelijk beleid na de gemeenteraadsverkiezingen doen om meer Hoeilanders aan te zetten tot stappen en fietsen? Onder meer over die vragen zal gedebatteerd worden door schepen van Mobiliteit Marc Vanderlinden en mobiliteitsexperten van de andere politieke partijen. Burgers kunnen mee thema's aanleveren. (RDK)