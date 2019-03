Femma bakt en verkoopt wafels voor eigenares uitgebrande woning Robby Dierickx

14 maart 2019

15u18 0 Hoeilaart Met zelfgemaakte wafels hopen de leden van vrouwenvereniging Femma Hoeilaart hun bestuurslid Lisette Meert een hart onder de riem te steken. De 76-jarige vrouw zag haar woning in de Kroonlaan maandag uitbranden. De volledige opbrengst van de verkoop van nu zaterdag gaat dan ook naar haar. “Wat een hartverwarmende actie”, reageert Lisette Meert.

Emotioneel heeft ze het nog moeilijk, drie dagen nadat ze haar woning in de vlammen zag opgaan, en dus steken de vriendinnen van Lisette Meert haar een hart onder de riem met een wafelenbak. “Woensdagmiddag hebben we binnen het bestuur beslist dat we Lisette absoluut willen helpen”, zegt Femma-coördinatrice Monique Flament. “Ze staat altijd paraat voor onze vereniging en daarom willen we er nu voor haar zijn. Nu zaterdag proberen we zoveel mogelijk zelfgemaakte wafels te verkopen. Iedereen is tussen 10 en 13 uur welkom in gemeenschapscentrum Felix Sohie in Hoeilaart. De volledige opbrengst gaat naar Lisette. Nadien plannen we nog andere benefietacties om haar te steunen.”

De 76-jarige vrouw reageerde naar eigen zeggen verrast toen haar vriendinnen woensdagmiddag met het voorstel op de proppen kwamen. “Dit had ik helemaal niet verwacht, maar hun steun is hartverwarmend”, laat ze weten. “Ik heb het emotioneel nog moeilijk, want de brand heeft veel verwoest. Binnenkort kan ik wel naar een appartement verhuizen in afwachting van de heropbouw van de woning. Momenteel verblijf ik nog bij de buren.”

De exacte oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar mogelijk is het vuur ontstaan na een kortsluiting aan één van de zonnepanelen.