Extra verwarming in nog niet afgewerkte sporthal Robby Dierickx

28 januari 2019

16u03 0 Hoeilaart Omdat het de voorbije dagen koud was in sporthal Koldam in Hoeilaart heeft het gemeentebestuur de aannemer gevraagd om enkele extra verwarmingstoestellen te plaatsen. De sporthal wordt momenteel helemaal verbouwd, maar is wel al opnieuw in gebruik. Inmiddels werden de verwarmingstoestellen geplaatst.

Kort voor de jaarwisseling ging de sporthal opnieuw open, hoewel er nog volop in gewerkt wordt. De laatste weken waren er echter enkele technische storingen aan de verwarmingsinstallatie. Zo is de capaciteit van de nieuwe ketel en de luchtverwarming momenteel nog onvoldoende om de grote zaal, die niet of nauwelijks geïsoleerd en nog niet winddicht is, op te warmen. Gevolg: de sporters moesten in lage temperaturen sporten. Daarom heeft de gemeente de aannemer aangemaand om maatregelen te nemen. Sinds vorige week vrijdag is het er warmer omdat de aannemer enkele warmteblazers in de sporthal plaatste. Die zullen blijven staan tot wanneer de aannemer kan garanderen dat de nieuwe installatie de verwarming volledig kan overnemen.

Met de temperatuur in de kleedkamers, die deel uitmaken van een ander verwarmingscircuit, was geen probleem. Ook de temperatuur van het water in de douches is prima.