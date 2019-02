Extra ritten op lijn 395 RDK

08 februari 2019

Vanaf maandag 11 maart gaat De Lijn extra ritten voorzien op lijn 395 tussen Leuven en Hoeilaart. Die maatregel komt er omdat de vervoersmaatschappij enkele meldingen van reizigers over capaciteitsproblemen had gekregen. Op weekdagen wordt de dienstregeling aangevuld met een rit in de ochtend, van Groenendaal naar Leuven. ’s Avonds komen er twee bij, één in elke richting. Op woensdagmiddag zal er in beide richtingen ook een extra rit aan de dienstregeling toegevoegd worden.