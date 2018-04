Elektrisch rijden in de lift in druivengemeente 14 april 2018

02u25 0 Hoeilaart 555 keer werden de laadpalen voor elektrische voertuigen vorig jaar in Hoeilaart gebruikt. Dat is een verdubbeling tegenover het jaar voordien. Tegen 2020 komt er nog een extra laadpaal bij.

Het was gemeenteraadslid Roby Guns (Open Vld) die de cijfers onlangs opvroeg. De laadpaal aan het gemeentehuis werd vorig jaar 325 keer gebruikt, terwijl die op de Mariënparking in dezelfde periode 230 keer bezocht werd. "Dat is het dubbele van het jaar voordien", weet Guns.





Buiten werking

"De sterke stijging is opmerkelijk, want omwille van de ingrijpende werken aan het Gemeenteplein werden twee laadpalen vorig jaar lange tijd uit dienst genomen", vult schepen van Mobiliteit Marc Vanderlinden (Open Vld) aan. "De laadpaal op het Gemeenteplein werd intussen vervangen door een nieuw model."





Tegen 2020 komt er in Hoeilaart nog een extra laadpaal. "De locatie die daarvoor het meest in aanmerking komt, is de parking van het station in Groenendaal", aldus nog schepen Vanderlinden.





(RDK)