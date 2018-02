Eindelijk witte rook voor Sint-Clemens AANNEMER KRIJGT DEADLINE EIND MAART MOET KERK HEROPENEN ROBBY DIERICKX

07 februari 2018

02u34 0 Hoeilaart Al ruim negen maanden houdt de Sint-Clemenskerk uit veiligheidsoverwegingen de deuren dicht. Maar eind volgende maand zijn kerkgangers opnieuw welkom in het godshuis. De aannemer krijgt tot midden maart de tijd om herstellingswerken aan scheuren uit te voeren. Palmzondag (25 maart) zou dus opnieuw in de kerk gevierd kunnen worden. De kerkfabriek staat zelf in voor de kosten.

Exact een jaar geleden bleek dat twee scheuren in de Sint-Clemenskerk groter geworden waren, mogelijk door het gebruik van zware machines voor de heraanleg van het Gemeenteplein. Aanvankelijk was er volgens de kerkfabriek geen reden tot sluiting, maar eind mei kon de veiligheid plots toch niet meer gegarandeerd worden. De deuren gingen dicht. Negen maanden later zijn de werken aan het Gemeenteplein afgerond, maar toch moeten de parochianen nog steeds in de kerk van Jezus-Eik terecht. De kerkfabriek wilde immers grondig nagaan welke werken nodig zijn om de veiligheid opnieuw te kunnen garanderen. Die studies zijn ondertussen afgerond. "De twee bogen moeten hersteld worden", zegt Marcel Bollaerts, voorzitter van kerkfabriek Sint-Clemens. "De ene boog zal met trekkers verstevigd worden, terwijl onder de tweede een kleinere boog gebouwd zal worden. Die werken zullen vermoedelijk slechts twee à drie weken in beslag nemen."





Strakke deadline

Wanneer de aannemer zal beginnen, is nog onduidelijk. Maar de kerkfabriek geeft hem tot midden maart de tijd om de werken af te ronden. "We willen de deuren van de kerk absoluut op Palmzondag heropenen", aldus nog Bollaerts. "Een termijn die zeker haalbaar moet zijn. Of de aannemer een schadevergoeding moet betalen als hij niet op tijd klaar is? Daar hebben we het nog niet over gehad. We gaan ervan uit dat we Palmzondag in onze kerk kunnen vieren."





Eerder werden de werken op zowat 50.000 euro geschat, maar over de uiteindelijke kostprijs wil de kerkfabriek voorlopig niets kwijt. Ze draaien zelf wel op voor de kosten. Nochtans werd begin december financiële steun aan de gemeente gevraagd. "Wij waren bereid om 50.000 euro te geven, op voorwaarde dat we die op termijn terugbetaald zouden krijgen", zegt schepen van Openbare Werken Marc Vanderlinden (Open Vld). "Daar hebben we nadien echter niets meer van gehoord."





Restauratie

Intussen is nog steeds niet duidelijk of de scheuren groter geworden zijn door de werken. De kerkfabriek stelde de aannemer in gebreke, maar op een uitspraak is het wachten. Volgens schepen Vanderlinden moet de kerk op termijn volledig onder handen genomen worden. "Het gebouw telt twintig scheuren, dus een restauratie dringt zich op. Maar de kerkfabriek koos nu voor een voorlopige herstelling, omdat men de kerk niet nog langer wil sluiten. Daardoor bestaat de kans dat één van de andere scheuren groter wordt. Daarom zullen er ook regelmatig metingen plaatsvinden. Voorlopig is het nog onduidelijk wanneer de hele kerk aangepakt zal worden."