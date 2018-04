Eindelijk secundaire school op komst GEMEENTE EN GO! WILLEN JEUGD ZEKERHEID OP ONDERWIJS GEVEN ROBBY DIERICKX

27 april 2018

02u30 1 Hoeilaart Steeds meer Hoeilaartse kinderen vinden geen plaats in de secundaire scholen in de buurt. De gemeente opent dan maar zélf een middelbare school. Ten vroegste op 1 september 2020 zwaaien de poorten open. Mogelijke locaties zijn het POM-gebouw en GC Felix Sohie.

Zo'n 1.300 leerlingen telt Hoeilaart in de twee basisscholen, het Groene Dal en Sint-Clemens. Gezien er in de gemeente geen secundaire school is, zit er voor de laatstejaars niets anders op dan elders op zoek te gaan naar een schoolbank. Maar net daar knelt het schoentje. Bij de inschrijvingen enkele weken geleden bleek nog maar eens dat het voor Hoeilaartse kinderen niet evident is om een plaats te vinden in de secundaire scholen in Overijse, Etterbeek, Leuven en Tervuren. "En dat zal in de toekomst niet anders zijn", weet onderwijsschepen Eva De Bleeker (Open Vld). "Prognoses tonen immers aan dat de capaciteitsdruk in de omringende gemeenten de komende acht jaar fors zal toenemen. Daardoor kunnen we onze jonge inwoners niet garanderen dat ze een plekje kunnen vinden. Omdat we hen net zekerheid op onderwijs willen geven, schieten we zélf in actie."





Zo bereikten het schepencollege en het Gemeenschapsonderwijs (GO!) een princiepsakkoord voor de opening van een secundaire school in Hoeilaart. "Voorlopig zijn er enkel plannen om een eerste graad op te richten", verduidelijkt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). "Als blijkt dat er nood is aan een volledige school, dan zijn we zeker bereid om hierbij te helpen. Voor die eerste graad zijn er momenteel twee gebouwen die in aanmerking komen: het POM-gebouw langs de J.B. Charlierlaan en gemeenschapscentrum Felix Sohie. In dat laatste gebouw zijn al klaslokalen voor het volwassenenonderwijs. In het POM-gebouw hebben momenteel enkele turn- en dansverenigingen onderdak, maar binnen twee jaar verhuizen zij naar de vernieuwde sporthal waardoor het pand leeg komt te staan."





Richtingen

Welke richtingen er gevolgd zullen kunnen worden in de nieuwe secundaire school, is momenteel nog niet duidelijk. "Dat is voer voor het GO!", aldus nog Vandenput. "Als gemeente stellen we de infrastructuur ter beschikking, de middelen komen van de Vlaamse Gemeenschap. Ook als er verbouwingen moeten gebeuren, zal dat op kosten van het GO! zijn."





Kurt Meeus, algemeen directeur van GO!-scholengroep SCOOP, is tevreden dat er een secundaire school in Hoeilaart komt. "Het is de uitgelezen kans om leerlingen hier het onderwijs te geven waar wij in geloven: innovatief en pedagogisch kwaliteitsvol. De Hoeilaartse jeugd dit soort onderwijs in hun achtertuin kunnen aanbieden zou fantastisch zijn."