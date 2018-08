Eerste Sportelspeelpleindag 28 augustus 2018

In gemeenschapscentrum Felix Sohie in Overijse wordt vrijdag de eerste editie van de Sportelspeelpleindag georganiseerd. Net als op een gewone sporteldag zijn alle 50-plussers welkom, al kunnen ze er nu samen met hun kleinkinderen van 6 tot 12 jaar sporten en bewegen. Voor deze eerste editie zijn er ook enkele speciale sporten zoals curling, laserkleiduifschieten en tandemfietsen. Een sportelteam zal de fitheid van de deelnemers meten en geeft enkele tips voor de toekomst mee. De deelnameprijs bedraagt 7 euro voor de hele dag, sportactiviteiten, verzekering, koffie, broodjes en taart inbegrepen. Inschrijven kan aan de balie van het GC Felix Sohie. De organisatie ligt in handen van de Sportregio Druivenstreek. (RDK)