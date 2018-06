Ecoduct over Brusselse ring officieel geopend 04 juni 2018

02u33 0 Hoeilaart In Groenendaal is gisteren het ecoduct over de Brusselse ring officieel geopend. De brug moet het voor dieren veiliger maken om de snelweg over te steken.

"Dagelijks sneuvelen maar liefst 25.000 dieren op onze wegen", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). "Dat is niet alleen dramatisch voor de dieren, maar ook voor de verkeersveiligheid. Daarom is zo'n ecoduct bijzonder belangrijk. De brug brengt ook 5.000 hectare natuur brengen opnieuw samen. De versnippering van het Zoniënwoud wordt namelijk weggewerkt. Om de dieren naar de nieuwe brug te leiden, hebben we over een afstand van 24 kilometer een twee meter hoge omheining aangebracht. Dit zowel langs de E411 als langs de Brusselse ring."





Tijdens de officiële opening tekende behalve Weyts en Brussels minister Céline Fremault (cdH) ook gewezen voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy present. Samen met de ministers knoopte hij een lint toe. "Hiermee maken we duidelijk dat het ecoduct niet voor de mens toegankelijk is."





Even voordien werd ook een kunstwerk onthuld. De bouw van het ecoduct kostte 6 miljoen euro. Op termijn komt er ook in Jette ter hoogte van het Laarbeekbos een diervriendelijke brug over de Brusselse ring. (RDK)