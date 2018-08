Druivenfestival vraagt gevels te verlichten 25 augustus 2018

De organisatoren van het Druivenfestival in Hoeilaart, dat van vrijdag 14 tot en met maandag 17 september plaatsvindt, vragen de inwoners om hun gevels, balkons en voortuinen zoveel als mogelijk te verlichten met energiezuinige verlichting. Het thema van de feesten is dit jaar namelijk 'Licht aan!. De mooist verlichte voortuin of gevel wint een vip-arrangement. Deelnemende inwoners kunnen een foto van hun verlichte voortuin of gevel van 3 tot 11 september sturen naar info@druivenfestival.be of afgeven aan de balie in gemeenschapscentrum Felix Sohie. Tot woensdag 12 september kan er op de Facebookpagina van het Druivenfestival gestemd worden op de mooiste foto. Daarna kiest de jury uit de tien foto's met de meeste 'likes' de winnaar. (RDK)