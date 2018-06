Druivenfestival doet het licht aan 15 juni 2018

02u36 0 Hoeilaart De organisatie van het Druivenfestival heeft het programma voor de editie van dit jaar bekendgemaakt. De lichtstoet, die vorig jaar ter discussie stond, gaat met alle zekerheid door. Ook andere vaste waarden zoals Nerorock, de Nacht van de Doender en het Scoutsdorp ontbreken niet.

Van vrijdag 14 tot en met maandag 17 september wordt Hoeilaart opnieuw ondergedompeld in het Druivenfestival. Het thema van dit jaar is LICHT AAN. Op vrijdag om 21 uur wordt het startschot gegeven met het openingsspektakel op het kruispunt voor het Nerocafé. Nadien is er de Nacht van de Jeugd.





Hoogtepunt op zaterdag is de lichtstoet. Die dreigde vorig jaar volledig in het water te vallen door de magere interesse van deelnemers, maar de organisatie zette door en laat weten dat het spektakel ook dit jaar van de partij is. Na de lichtstoet openen de Soulbrothers de Nacht van den Doender. Eerder op de dag is er ook al de traditionele rommelmarkt in de straten in het centrum.





Playscape in park

De jongste festivalgangers komen dan weer in het park aan hun trekken. Daar maken ze op zaterdag kennis met Playscape, een surrealistisch landschap van touw, ballen en banden. Op zondag kunnen ze zich dan weer naar hartenlust uitleven op een van de vele springkastelen. In de namiddag en 's avonds vindt Nerorock plaats.





Staan al zeker op het podium: Laura Tesoro en Coely. Op maandag is er onder meer de jaarmarkt en de steegjesrace. Udo komt om 15 uur optreden, terwijl het Druivenfestival rond 21 uur afgesloten wordt met vuurwerk. (RDK)