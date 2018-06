Domme inbreker 26 juni 2018

Twee Noord-Afrikaanse inbrekers riskeren 18 maanden cel. De twee werden begin december tegengehouden in Hoeilaart omdat ze bij verschillende huizen hadden aangebeld en in sommige tuinen geweest waren. Hun dentiteit werd genoteerd maar ze werden niet gearresteerd. Twee weken later werd in dezelfde buurt ingebroken in een woning. Bijster slim waren de inbrekers niet want op een fles cointreau werden vingerafdrukken gevonden. Deze bleken te zijn van een van de twee verdachte personen die eerder tegengehouden werd. Hij verklikte zijn kompaan als de mededader. De verdediging vraagt om de straf te beperken tot de reeds ondergane hechtenis. Uitspraak op 28 juni. (WHW)