Discussie over petflessen op Druivenfestival VERENIGINGEN SCHIETEN VOORSTEL COCA-COLA AF WEGENS TE VERVUILEND ROBBY DIERICKX

09 juni 2018

02u51 0 Hoeilaart Coca-Cola wil dat verenigingen op het Druivenfestival om kwaliteitsredenen voortaan drank in petflesjes in plaats van glazen flessen verkopen. "Doen we dat niet, dan krijgen we niet langer gratis koelkasten", aldus de organisatie.

Al jaar en dag levert Coca-Cola grote glazen flessen aan de organisatie van het Druivenfestival, maar voor de editie van dit jaar - van 14 tot en met 17 september - wil de multinational het over een andere boeg gooien.





Geen glazen flessen meer

"Coca-Cola wil voornamelijk met kleine petflessen werken", zegt Renny Rombouts medeorganisator van het Druivenfestival. "Zo krijgen we een hogere financiële compensatie als we toestemmen met hun plannen. Om ons nog wat meer onder druk te zetten, dreigt Coca-Cola ermee om niet langer zestien koelkasten te leveren als we niet voor de petflessen zouden kiezen. Zeker in tijden waarin de discussie rond de statiegeldalliantie (een alliantie van gemeenten en verenigingen die statiegeld op petflessen vragen, red.) brandend actueel is, kunnen we het voorstel van Coca-Cola absoluut niet begrijpen."





Woensdagavond werd dat voorstel voorgelegd aan de verenigingen die actief zijn op het Druivenfestival. "En die hebben het allemaal afgeschoten", aldus nog Renny Rombouts. "Net als wij vinden ook zij dat het gemakkelijker werken is met de glazen flessen. Bovendien vrezen we dat de berg afval alleen maar zal groeien. De voorbije jaren werden frisdranken en bier in bekertjes geserveerd, wat het opruimwerk vergemakkelijkte. Nu zullen we de petflessen van het andere afval moeten scheiden om te kunnen recycleren. Dat zorgt voor een pak extra werk."





'Kwaliteit verzekeren'

Bij Coca-Cola bevestigen ze dat ze voortaan voor petflesjes op het Druivenfestival kiezen. "De reden daarvoor is de kwaliteit", zegt Eva Lefevre van de multinational. "Op festivals en grote evenementen willen we de kwaliteit van onze producten verzekeren voor consumenten en dat is niet altijd evident gezien het er druk en warm kan zijn en dat er veel consumpties in korte tijd verkocht worden. Op zulke evenementen zijn petflessen de beste keuze. We benadrukken ook dat die flessen honderd procent recycleerbaar zijn. Samen met de organisatoren willen we bekijken hoe we die recyclage kunnen aanmoedigen."





Dat het Druivenfestival niet langer op koelkasten kan rekenen als er niet voor de petflessen gekozen wordt, klopt niet volgens Coca-Cola. "Waar men dat vandaan haalt, weet ik niet. De organisatoren krijgen wel degelijk frigo's ter beschikking. Daarnaast staan we ook nog open voor overleg over de producten die we kunnen aanbieden in september."