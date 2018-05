Demaerschalck trekt CD&V-lijst 17 mei 2018

02u28 1 Hoeilaart Kandidaat-burgemeester Patrick Demaerschalck (CD&V) trekt met een jonge, frisse ploeg aangevuld met ervaren rotten naar de kiezer.

De lijst van de oppositiepartij is klaar. "Onze lijst wordt een mix van mensen met ervaring en jeugdig enthousiasme, van mensen die sterk geëngageerd zijn binnen de Hoeilaartse gemeenschap en jongeren die geen uitdaging uit de weg gaan", laat Patrick Demaerschalck weten. "Met deze lijst geven we het krachtige signaal dat we samen volop vooruit willen met Hoeilaart."





Laureys duwer

Op de twee plek prijkt Julie Bollue, terwijl Wim Laureys lijstduwer is. "Ik zet met veel goesting mijn schouders onder de verdere toekomst van onze mooie gemeente", klinkt het. Huidig gemeenteraadslid Jan Van Assche staat op de voorlaatste plaats.





(RDK)