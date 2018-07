De één een gieter, de ander 1.000 liter GEMEENTE EN PROJECTONTWIKKELAAR GEVEN WATER AAN WERF LINDENHOF WEG ROBBY DIERICKX

10 juli 2018

02u24 0 Hoeilaart Omdat heel wat regenwaterputten door de extreme droogte leeg staan en we bijgevolg spaarzaam moeten zijn met drinkwater, bieden de gemeente Hoeilaart en een projectontwikkelaar sinds zaterdag gratis grondwater aan, af te tappen op de werf van de voormalige feestzaal Lindenhof. En dat valt in de smaak.

Het was op vraag van gemeenteraadslid Klaas Geers (Pro Hoeilaart) dat de gemeente Hoeilaart afgelopen weekend besliste om inwoners de kans te geven gratis grondwater te komen halen op de werf op de hoek van de Overijsesteenweg met de Edgard Sohiestraat. "Na die beslissing namen we contact op met de projectontwikkelaar en die liet weten dat er per uur maar liefst 30.000 liter water opgepompt wordt", zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld).





"Dat water belandde de voorbije weken in de riolering, terwijl regenwaterputten leeg staan en er vanuit de provincie gevraagd wordt om spaarzaam om te gaan met kraantjeswater. Daarom leek het ons de ideale oplossing om het opgepompte water aan de werf op de site van de voormalige feestzaal Lindenhof, waar momenteel appartementen gebouwd worden, ter beschikking te stellen van onze inwoners."





Van gieter tot container

En of het initiatief in de smaak valt. Gisteren daagden heel wat inwoners op. De ene met een ton van duizend liter, de andere met een kleine gieter. "Ik kom water voor mijn oma halen", liet de 9-jarige Marat Dewit weten. "Afgelopen weekend hebben we het zwembadje zelfs al met het grondwater gevuld."





Mike Lauwers en Koen Geers vulden er de voorbije dagen al meerdere keren een ton van duizend liter. "We beheren samen een serre, maar onze serreput staat ondertussen al enkele dagen leeg", vertellen de twee Hoeilanders. "Zonder water zullen onze tomaten niet lang meer leven. Het is dan ook een schitterend initiatief van de gemeente en de projectontwikkelaar, want als we met kraantjeswater zouden moeten sproeien, zou het een dure bedoening worden."





In wijken bedelen

Ook Bruno Ophalvens kwam gisteren een groot vat met grondwater vullen. "Mijn tuin snakt naar water", klonk het. "En dat terwijl hier wekenlang duizenden liters water in de riolering stroomde. Zonde."





Ondertussen denkt burgemeester Vandenput ook aan een bedeling van het water in zijn gemeente. "Ik roep inwoners met een tuintractor of landbouwers op om met hun materiaal grote hoeveelheden grondwater te komen ophalen op de werf om het vervolgens in hun wijken te bedelen zodat de regenwaterputten opnieuw gevuld geraken. Op die manier kunnen onze inwoners zich wapenen tegen de extreme droogte, die blijkbaar nog even zal aanhouden."





Niet drinkbaar

Het water zal op de werf tot september opgepompt worden. Tot dan kunnen inwoners er terecht.





De gemeente benadrukt dat het niet om drinkbaar water gaat, maar over water dat gebruikt kan worden voor de tuin en de wagen.