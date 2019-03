Dak met asbest vat vuur: 100 woningen ontruimd door giftige rook Bewoners ongedeerd, maar woning zwaar beschadigd door brand Robby Dierickx

11 maart 2019

12u35

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 5 Hoeilaart In de wijk Tentrappen in Hoeilaart heeft de politie maandagmiddag honderd woningen ontruimd nadat bij een hevige woningbrand asbestdeeltjes vrijgekomen waren. Het gemeentelijk rampenplan werd geactiveerd en de geëvacueerde omwonenden werden urenlang opgevangen in GC Felix Sohie. Er vielen geen gewonden, de getroffen woning is wel onbewoonbaar.

De brand ontstond kort voor de middag in een woning in de Kroonlaan in Hoeilaart. De drie bewoners waren thuis op het moment waarop het vuur uitbrak, maar konden wel nog zelf de woning verlaten en de hulpdiensten verwittigen. Ze liepen geen verwondingen op. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen uit het dak, dat bedekt was met asbestschaliën. “Omdat er een hevige rookontwikkeling was en asbestdeeltjes vrijgekomen waren, hebben we het gemeentelijk rampenplan geactiveerd”, zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). “Daardoor konden de hulpdiensten en de gemeentediensten vlotter en efficiënter samenwerken.”

En dat was nodig, want zowat honderd woningen in tien straten in de wijk Tentrappen werden ontruimd. “We wilden vermijden dat mensen de giftige rook zouden inademen”, aldus nog Vandenput. “In afwachting van de komst van een gespecialiseerde firma die meetstalen van de rook kwam nemen, werden zowat dertig mensen in gemeenschapscentrum Felix Sohie opgevangen. De hele evacuatie, die met een bus van de gemeente gebeurde, verliep heel vlot.”

“Ik kwam net terug van de winkel toen bleek dat de hele wijk afgesloten was”, liet één van de geëvacueerde buren weten. “Ik woon op bijna een kilometer van de getroffen woning, dus stel me de vraag of het nodig is om zo’n ruime perimeter in te voeren.” Uiteindelijk mocht de man om 14.30 uur toch huiswaarts keren. Uit onderzoek bleek immers dat de toxische rook weggetrokken was. De bewoners van acht woningen in de buurt van het getroffen huis mochten nog niet huiswaarts keren. “In de tuinen werden namelijk kleine asbestdeeltjes aangetroffen”, legt burgemeester Vandenput uit. “Die moesten eerst grondig gecontroleerd worden. Rond 16 uur bleek dat alles opnieuw veilig was, waarop iedereen weer naar huis mocht.”

Huisdieren niet in tuin

De asbestdeeltjes die in verschillende tuinen aangetroffen werden, zijn volgens de gespecialiseerde firma onschadelijk en zullen binnenkort opgeruimd worden. “We raden de bewoners wel aan voorlopig hun huisdier niet in de tuin te laten rondsnuffelen”, zegt Vandenput, die tevreden was over de manier van werken van de hulpdiensten.

De oorzaak van de brand is momenteel nog niet gekend. Door de grote schade aan het dak is de woning wel onbewoonbaar verklaard. De bewoners kunnen volgens de burgemeester bij buren of familie terecht.