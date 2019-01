Dag lang niet parkeren in deel Groenendaalsesteenweg RDK

14 januari 2019

Een deel van de Groenendaalsesteenweg is dinsdag volledig parkeervrij. Aanleiding is de levering van de mobiele gebouwen op de site van het woonzorgcentrum. Die tijdelijke huisvesting kadert in het renoveren van de kamers van de afdeling ‘De Serre’. Door de afmetingen van de vrachtwagens met een deel van de Groenendaalsesteenweg parkeervrij gehouden worden. De gemeente zal de nodige signalisatie plaatsen zodat inwoners weten waar het parkeerverbod geldt.